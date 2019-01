Rifiuti, proteste al consiglio straordinario al Campidoglio, lo speciale

Napoli, bomba davanti alla pizzeria Sorbillo: "Riapriamo presto"

Roma, (askanews) - "Poco fa hanno messo una bomba alla mia pizzeria storica del centro antico di Napoli in Via dei Tribunali". La denuncia è arrivata direttamente da Gino Sorbillo, titolare del famoso e omonimo locale di Napoli, in pieno centro, che ha condiviso su Fb la sua foto con un cartello in mano con scritto "chiusa per bomba... Riapriamo presto". Lo stesso cartello adesso è appeso davanti ...