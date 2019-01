Ecotassa, Furlan (Cisl): "Norma da rivere, non agevola la crescita"

Caos nei cieli in Germania: 570 voli cancellati per sciopero

Roma, (askanews) - Giornata difficile per chi si sposta in aereo oggi in Germania. Il personale di sicurezza di otto aeroporti tedeschi, incluso quello di Francoforte - il più frequentato del Paese - ha infatti proclamato il terzo sciopero in 10 giorni per una rivendicazione sugli stipendi. L'agitazione coinvolge circa 220mila passeggeri - ha avvertito la federazione degli aeroporti tedeschi - ...