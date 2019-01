(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2019 Tav Appendino Parlare di referendum mi sembra prematuro Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, a margine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi ha parlato anche di Tav: "Credo che oggi assumere una posizione sul referendum per la Tav sia prematuro. Credo sia necessario conoscere prima l'analisi dei costi e benefici, compresi quelli per la costruzione dell'opera o eventualmente per bloccare i lavoro e alla luce di tutto questo ci sarà un dibattito politico: ricordiamoci sempre che è una scelta che spetta al governo, in un percorso con la Francia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev