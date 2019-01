Battisti, Di Maio: "E' punto di partenza, rossi o neri basta impuniti"

(Agenzia Vista) Svizzera, 14 gennaio 2019 "L'arresto di Battisti è punto di partenza per l'Italia. Questi signori, terroristi rossi o neri, non possono restare impuniti”. Così il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio in diretta Facebook insieme ad Alessandro Di Battista in viaggio verso Strasburgo. _Courtesy Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev