Di Maio: "Serve rete autostradale europea con tariffa unica, in Italia deve sparire il casello"

Le Alpi? No, sono le foreste di cedri innevate in Libano

Ain Zhalta, Libano (askanews) - A prima vista potrebbe sembrare un paesaggio alpino, ma in realtà siamo in Libano, in pieno Medio Oriente, non lontani da deserti e dal mare: si tratta della riserva naturale di Ain Zhalta, una foresta di cedri, l'albero e simbolo nazionale libanese, coperta dalla neve dopo una lunga e copiosa nevicata.