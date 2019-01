Battisti, Salvini: ''Marcirà in galera''

No Pants Day, la giornata in metro senza pantaloni

Roma, 14 gen. (askanews) - Una giornata all'insegna della libertà: domenica 13 gennaio è stato il "no pants day", celebrato in varie città soprattutto in Stati Uniti ed Europa. In sostanza, si va in metropolitana vestiti da inverno ma senza pantaloni o senza gonna, e soprattutto senza ridere. L'idea è nata nel 2002 dalla associazione Improv Everywhere, lo scopo, in teoria, sperimentare l'ebbrezza ...