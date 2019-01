Ponte Morandi, montaggio delle torri per la sicurezza sulle pile 10 e 11 verso la demolizione

(Agenzia Vista) Liguria, 14 gennaio 2019 Assemblaggio e installazione delle torri che metteranno in sicurezza il moncone est di via Porro e via Fillak: le sezioni di 6 torri modulari sono trasportate totalmente smontate e poi assemblate in moduli da 5,9 metri di altezza per 3,5 metri di base. Le sezioni delle torri sono state montate con due gru, il premontaggio delle sezioni è necessario per montare successivamente le sei torri che saranno utili per la messa in sicurezza dei tronconi di levante (pile 10 e 11) del viadotto Morandi / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev