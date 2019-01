Tav, Salvini: "Se non c'è accordo politico allora referendum"

(Agenzia Vista) Milano, 12 gennaio 2019 "Sulla realizzazione della Tav se non c'è una sintesi all'interno del governo decidono gli italiani come è giusto che sia. Nel contratto di governo ci sono i referendum propositivi come in Svizzera, giustamente, quindi se sulla Tav non c'è un accordo politico la parola passa agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al gazebo della Lega in corso Vercelli, a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev