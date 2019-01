Tav, Toti: "Su base analisi costi-benefici i romani non avrebbero fatto le strade consolari"

(Agenzia Vista) Torino, 12 gennaio 2019 "Sono in piazza per la Tav e per le infrastrutture". Così il governatore della Liguria Giovanni Toti durante il flash mob a sostegno della Tav a Torino. E in merito alla valutazione costi-benefici: "E' assurda la pretesa di compiere questa analisi solo su base scientifica, mentre e' la politica che deve decidere, perche' e' sua competenza prevedere il futuro. Se ci fossimo sempre fermati a valutazioni tecniche i Romani non avrebbero fatto le strade consolari. I Paesi si espandono sulla base di intuizioni e con infrastrutture in grado di sostenere la crescita" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev