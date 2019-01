Tav, Toti: "Grandi opere nel dna della Lega, naturale che sia in piazza"

(Agenzia Vista) Torino, 12 gennaio 2019 "Il posto della Lega è in questa piazza e dove si ragiona dell'ammodernamento del Paese, perché è nel suo Dna". Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in piazza a Torino per la mobilitazione Sì Tav. "Non credo che la Lega pensi di non fare la Tav da quello che sento è a favore. La Lega non può rinunciare alla sua storia" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev