Strage viadotto, assolto Castellucci, scoppia la protesta dei familiari delle vittime in tribunale

"Dal Paese reale", video-denuncia su migranti di Vincenzo Incenzo

Roma, (askanews) - E' on line il video "Dal paese reale", secondo estratto da "Credo", album d'esordio di Vincenzo Incenzo, uscito lo scorso 19 ottobre e disponibile in tutti i negozi e piattaforme digitali. Da oggi, "Dal paese reale", sarà anche in rotazione radiofonica. Una canzone anomala, che denuncia lo stato confusionale in cui versa l'Italia in queste ore, dai migranti in mare alla ...