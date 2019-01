Musei, Bonisoli: ''Nel 2019 direttori in scadenza. Partita valutazione''

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2019 Bonisoli Musei nel 2019 direttori in scadenza Partita valutazione Il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Alberto Bonisoli, in conferenza stampa nella sede romana della stampa estera: "Nel corso del 2019 scadranno i mandati di molti direttori dei Musei autonomi. Loro hanno un 'quattro piu' quattro', per cui alla fine dei quattro anni procederemo con la valutazione, c'e' gia' un processo in atto. Ma a seconda della valutazione andranno avanti automaticamente oppure no, non dovranno partecipare di nuovo a un bando". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev