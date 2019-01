Fisco, Tria: "Su fatturazione elettronica non sono state rivelate anomalie"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2019 "Relativamente alle segnalazioni di criticità nella fatturazione elettronica si fa presente che l'Agenzia dell'entrate non ha ricevuto segnalazioni di malfunzionamenti e non sono state rilevate anomalie. Sono state gestite 8,1 mln di fatture. Non sono state riscontrate segnalazioni di malfunzionamenti segnalati peraltro da una sola associazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria durante il Question time alla Camera. _Courtesy cameraWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev