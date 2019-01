(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2019 Bonisoli: '' 'Vaso di fiori' Uffizi, azione congiunta con ministero Esteri per restituzione'' Il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, ha riunito presso la sede del ministero il Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali. Così il ministro a margine dell'incontro: ''Ci sono tre risultati principali da questo incontro: il primo è una riflessione su quello che ha fatto fino ad adesso il Comitato e come sarà articolato in futuro, abbiamo deciso di allargare il perimetro dei soggetti che sono coinvolti anche ad altre amministrazioni dello Stato'', il ministro ha poi fatto riferimento alla restituzione del "Vaso di fiori" di Jan van Huysum: ''E' una cosa che va avanti da anni, ha degli aspetti di tipo normativo un po' spigolosi perché stiamo parlando di un'opera che in questo momento è proprietà di un privato. Abbiamo deciso di fare un'azione congiunta insieme al ministero degli Esteri dove noi daremo il quadro completo, anche dal punto di vista normativo e giuridico, ai nostri colleghi della Farnesina e poi saranno loro insieme alle controparti della Repubblica Federale tedesca a trovare una soluzione a quello che probabilmente potremmo risolvere in tempi abbastanza brevi', sono ottimista su questo''. Bonisoli ha parlato anche della statua di Lisippo affermando che: ''Abbiamo una sentenza della Cassazione che dice che la statua di Lisippo è di proprietà dello Stato italiano che in questo momento si trova all'estero ma è e stata esportata in modo improprio e secondo la nostra legislazione deve tornare allo Stato italiano, ci aspettiamo che la sentenza venga rispettata''. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev