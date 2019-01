Migranti, Avramopoulos: "49 persone in mare per giorni, Europa non ci ha fatto bella figura"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 gennaio 2019 "Un Natale segnato da nuovi sbarchi. 49 persone in mare per giorni, l'Europa non ci ha fatto una bella figura e io esorto sempre tutti gli Stati membri a mostrare solidarietà concreta". Lo dice il commissario europeo alle Migrazioni Dimitris Avramopoulos, a Bruxelles Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev