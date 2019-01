Migranti, Salvini: "Ue cede a ricatti degli scafisti"

(Agenzia Vista) Varsavia, 09 gennaio 2019 "Continuo a lavorare per espellere i troppi clandestini già presenti sul nostro territorio. Cedere alle pressioni e alle minacce dell'Europa e delle Ong è un segnale di debolezza che gli italiani non meritano”. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in visita in Polonia. _Courtesy Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev