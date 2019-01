La festa della Lazio in piazza a Roma si trasforma in guerriglia, 8 agenti feriti

Carige, Modiano: "Nazionalizzazione? E' una ipotesi più che astratta"

(Agenzia Vista) Liguria, 09 gennaio 2019 L'ipotesi di una nazionalizzazione di Banca Cargie è "meno che non concreta, più che astratta. Se vi viene in mente un aggettivo che porti all'esclusione di questa potessi, è quello". Lo ha detto il commissario straordinario di Banca Carige, Pietro Modiano, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa convocata per presentare il rinnovo ...