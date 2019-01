Trump parla alla Nazione: "Crisi umanitaria e di sicurezza al confine col Messico" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 09 gennaio 2019 "Cari concittadini, vi parlo oggi perchè c'è una crescente crisi umanitaria e di sicurezza sul nostro confine meridionale. Tutti i giorni i nostri agenti di frontiera incontrano migranti che cercano di entrare nel nostro Paese. Non abbiamo più spazio per tenerli e non abbiamo modo di rimandarli indietro nel loro Paese. L'America accoglie con orgoglio migliaia di migranti legali che arricchiscono la nostra società e contribuiscono alla Nazione. Ma tutti gli Americani vengono danneggiati dall'immigrazione incontrollata e illegale, esaurisce le risorse pubbliche e fa diminuire lavoro e salari, tra quelli più colpiti gli afroamericani e gli ispanici americani.” Queste le parole del Presidente degli USA Donald Trump, nel suo messaggio alla Nazione. _Courtesy The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev