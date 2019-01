Incendio sul monte Martica, chiuse le operazioni di spegnimento

(Agenzia Vista) Varese, 09 gennaio 2019 I vigili del fuoco hanno lavorato 5 giorni per domare le fiamme dell'incendio sul monte Martica, in provincia di Varese. Utilizzati anche droni per ottimizzare il lavoro di spegnimento del rogo in cui sarebbero andati distrutti circa 200 ettari di vegetazione / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev