Carige, Renzi: "Giusto salvarla ma ora Salvini e Di Maio si vergognino di insulti a noi"

(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2019 "In dieci minuti il governo ha salvato una banca, la banca di Genova. Ha fatto bene. Il governo ha fatto bene perchè quando le famiglie e i risparmiatori sono a rischio si interviene salvando gli istituti. Salvini e Di Maio, però, si devono vergognare, non per quello che hanno fatto in dieci minuti ieri sera ma per quello che hanno detto per anni e anni contro di noi. Si devono vergognare per le offese e gli insulti. Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono solo vergognarsi". Così l'ex premier Matteo Renzi in un video su Facebook. _Courtesy Facebook/Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev