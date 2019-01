Dl sicurezza, Nardella: ''Nessun sindaco vuole violare legge ma mettere in luce i limiti''

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2019 Dl sicurezza Nardella Nessun sindaco vuole violare legge ma mettere in luce limiti spero presto incontro con Conte Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, sullo scontro in corso fra il ministro degli Interni, Matteo Salvini, e alcuni sindaci sul decreto sicurezza: ''La mia posizione non è quella di chi vuole violare la legge, come credo non sia di nessun sindaco, è quello però di mettere in luce tutti i limiti e le distorsioni di una legge che produce il risultato opposto a quello che dichiara ovvero più clandestini e più insicurezza'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev