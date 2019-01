La neve ricpore il Molise

Mediterranea va in soccorso di SeaWatch 3 e porta rifornimenti

Malta (askanews) - La nave Mediterranea, insieme a SeaWatch è partita da Malta per portare aiuto e rifornimenti a SeaWatch 3, l'imbarcazione che dopo aver salvato 32 persone in mare non ha ricevuto il via libera da nessun porto sicuro per attraccare e ora staziona in acque maltesi senza poter sbarcare. Grandi i disagi sulla nave in balia di mare grosso, freddo e maltempo da 14 giorni. "Tra poco ...