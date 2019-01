I 50 anni di Schumacher, Ferrari: ''Siamo tutti con te Michael''

Dl sicurezza, Salvini ai sindaci: ''Non mollo di un millimetro''

(Agenzia Vista) Roma, 03 gennaio 2019 Dl sicurezza Salvini Non mollo di un millimetro Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in diretta su Facebook: ''Dicendo 'non applichero' il decreto sicurezza' e 'disobbediro' a Salvini' i sindaci cercano un po' di pubblicita. Non si molla di un millimetro, si va avanti'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev