Di Maio: ''Reddito cittadinanza è per i cittadini italiani''

(Agenzia Vista) Belluno, 03 gennaio 2019 Di Maio Reddito cittadinanza e per i cittadini italiani Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ad Alleghe, in provincia di Belluno, nelle zone colpite dal maltempo. Così Di Maio parlando con i giornalisti: "Al mio rientro a Roma istituiremo il decreto anche per quota 100 e il reddito di cittadinanza per gli italiani"/ fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev