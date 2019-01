orvieto

Pienone a Umbria jazz winter. Chiusura da applausi con il gospel

L'edizione numero 26 di Umbria jazz winter si è confermata come uno degli eventi di riferimento del panorama internazionale. Grandi artisti e grandi numeri, frutto di un mix a cavallo fra vecchio e nuovo anno che fonda la propria forza su musica, ospitalità, arte, storia e buona cucina di una città speciale e affascinante come Orvieto. Nei cinque giorni in cui si è svolto il festival, i 100 ...