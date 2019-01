Carige, Lener (commissario): "Da Bce fiducia in azienda e nei vertici"

(Agenzia Vista) Liguria, 03 gennaio 2019 La decisione della Bce di disporre l'amministrazione straordinaria di Carige e' un segnale di fiducia da parte dell'Eurotower nei confronti dei vertici e dell'attivita' di risanamento dell'azienda. Lo ha detto il commissario Raffaele Lener, alla guida della banca genovese insieme a Pietro Modiano e a Fabio Innocenzi, in un videomessaggio ai dipendenti di Carige. "Questo provvedimento dimostra fiducia nell'azienda e nella attivita' di risanamento iniziata nell'ultimo periodo" ha detto aggiungendo che "e' la prima volta in assoluto che in una terna commissariale sono confermati i due vertici di prima del commissariamento. Questo vuol dire che c'e' fiducia e che c'e' anche una presa di posizione forte ed esposizione da parte della Banca centrale europea che fa questa sorta di endorsement verso la banca, una fiducia che anche io ho sentito arrivando qui a Genova" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev