Sindaci contro Decreto Sicurezza, Salvini, pensino ai problemi degli italiani, non agli immigrati

(Agenzia Vista) Roma, 02 gennaio 2019 Sindaci contro dl sicurezza, Salvini, pensino ai problemi degli italiani, non agli immigrati "Come hanno pensato di aprire l'anno alcuni sindaci di sinistra? Dicendo noi non applicheremo il Dl Sicurezza, approvato dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica. Classica incoerenza di sinistra. Da stamattina i cittadini di Napoli e di Palermo mi scrivono parlandomi di tutti i problemi che hanno e questi sindaci pensano agli immigrati." Così Matteo Salvini, vice premier e Ministro dell'Interno, risponde al sindaco di Palermo Leoluca Orlando in una diretta Facebook./Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it