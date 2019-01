(Agenzia Vista) Roma, 02 gennaio 2019 Lavoro, Fratoianni, presto proposta di legge per meno orario con stesso salario "Dobbiamo concentrare questo 2019 anche sulla capacità di mettere in campo proposte che sappiano rimettere al centro il futuro. La prima riguarda la questione della riduzione dell'orario di lavoro. Nelle prossime settimane presenteremo in Parlamento una proposta per ridurre l'orario di lavoro e mantenere lo stesso salario." Così Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali e segretario di Sinistra Italiana./courtesy Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it