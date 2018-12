Danneggiata sede PD a Settimo torinese Immagini

(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 31 dicembre 2018 Raid vandalico contro la sede del PD di settimo torinese: ignoti hanno frantumato la vetrina accanto alla porta d'ingresso. A denunciare l'accaduto un tesserato del circolo. Le indagini sono ora in mano ai carabinieri di Settimo. La segretaria cittadina di partito, Chiara Gaiola, ha voluto escludere che dietro il gesto ci possano essere motivi politici, nonostante le tensioni all'interno del partito dopo le elezioni per il segretario regionale e in vista delle amministrative in primavera. "Potrebbe trattarsi di una ragazzata", ha dichiarato Gaiola Courtesy Rete7 agenziavista.it