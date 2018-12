CALCIO SERIE B

Perugia a Cremona senza Melchiorri. Nesta: "Vincere sarebbe la ciliegina"

Il Perugia a Cremona per l'ultima partita dell'anno e del girone di andata. Si gioca domenica allo stadio Zini (ore 15, arbitra Minelli di Varese). Non è partito Federico Melchiorri che nella partita di giovedì con il Foggia ha riportato un problema alla testa del perone. Niente di grave, svolgerà terapie specifiche e per la ripresa del torneo sarà a disposizione. Non sta benissimo - per un ...