Governo, Salvini: "Non avevo mai incontrato Di Maio e vi confesso che avevo dei dubbi"

Regionali, Salvini: "Andremo al Governo in Abruzzo e in Sardegna"

(Agenzia Vista) Albino, 28 dicembre 2018 "Tra gennaio e febbraio si vota per Abruzzo e Sardegna: in entrambe le regioni governa la sinistra. Ebbene, faccio un pronostico: sia in Abruzzo, sia in Sardegna andremo al governo noi...". Lo ha detto il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini in un comizio in provincia di Bergamo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it