Salvini: sospendere Inter-Napoli era una scelta dell'arbitro

Pesaro (askanews) - Sospendere la partita Inter-Napoli per gli ululati razzisti degli ultras nerazzurri era "una scelta dell'arbitro" e non degli incaricati di pubblica sicurezza della Questura di Milano presenti a San Siro: "Io non sono ancora vicepresidente della Lega Calcio, non mi occupo di gestione nè faccio l'arbitro. Nella prossima vita farò l'arbitro, se ne avrò l'occasione". Lo ha detto ...