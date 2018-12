Manovra, Salvini vota la fiducia

Pausa caffe' per Salvini durante le dichiarazioni di voto in Senato

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2018 22-12-18 Pausa caffe' per Salvini durante le dichiarazioni di voto in Senato La lunga notte in aula al Senato per il voto sul maxi-emendamento della legge Bilancio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it