(Agenzia Vista) Washington, 22 dicembre 2018 Shutdown, Trump: "Abbiamo bisogno del muro per fermare l'immigrazione illegale" "Il nostro grande Paese deve avere confini sicuri, non vogliamo accogliere persone che non sarebbero dovute entrare nel Paese. Vogliamo accogliere chi arriva attraverso procedimenti legali. L'unica cosa che fermerà queste persone è un'efficace politica per la sicurezza dei confini, con un muro, una staccionata o in qualsiasi modo la vogliate chiamare, ma noi abbiamo bisogno di un'imponente barriera". Queste le parole di Donald Trump, presidente Usa, in un messaggio sullo Shutdown. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it