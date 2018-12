(Agenzia Vista) Frattaminore (NA), 20 dicembre 2018 I bambini di Frattaminore (NA) incontrano Babbo Natale grazie all'evento Poste Italiane, sottotitoli "Amici di Babbo Natale" è il nome dell'iniziativa promossa da Poste Italiane per avvicinare i bambini ai temi della salvaguardia ambientale e animale. I bambini di Frattaminore (NA) hanno prima imbucato le proprie letterine dall'ufficio postale e poi hanno incontrato Babbo Natale alla scuola "Colombo". I bimbi gli hanno letto le proprie letterine e hanno ricevuto un salvadanaio in dono. L'iniziativa di Poste Italiane è in charity con il WWF e sta facendo il giro di tutta Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it