Sciopero dei bus turistici, gli autisti in piazza: "Chiediamo incontro con Raggi"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2018 Sciopero dei bus turistici a Roma, gli autisti in piazza: "Chiediamo incontro con Raggi" Gli autisti dei bus turistici sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il piano per l'accesso degli autobus nel centro città voluto dal Comune. Gli autisti hanno bloccato la circolazione a piazza Venezia e chiedono un tavolo al sindaco, Virginia Raggi, per discutere il provvedimento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it