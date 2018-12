(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2018 Immigrazione, Lucano, questo Governo ha mandato tante persone per strada, dl sicurezza e' disumano "Il DL sicurezza è disumano. In Calabria, a Crotone ha messo per strada una bambina di sei mesi. Non mi aspettavo niente di meglio da un Governo che ha fatto le sue fortune su questa politica aggressiva contro le categorie sociali più deboli." Così Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, a margine della conferenza stampa "Chi salva una vita, salva il mondo" organizzata dalla Federazione delle chiese evangeliche italiane, e dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it