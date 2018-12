Centrodestra, Salvini: "Berlusconi? Ci vedremo il prima possibile, non do buca a nessuno"

(Agenzia Vista) Milano, 19 dicembre 2018 "Mi vedo e mi sento con i miei alleati a livello regionale e locale. Io ho una manovra economica che arriva venerdì e magari ci starà anche sabato in Parlamento. La manovra economica viene prima di tutto il resto, perché riguarda 60 milioni di italiani ma ci vedremo il prima possibile, non do buca a nessuno". Lo ha detto il vicepremier e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Palazzo delle Stelline di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev