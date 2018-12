(Agenzia Vista) Napoli, 19 dicembre 2018 Formiche tra i medicinali, chiuso per un'ora Pronto Soccorso del San Giovanni Bosco a Napoli Il San Giovanni Bosco di Napoli si distingue ancora una volta per la presenza delle formiche, chiuso per un'ora il Pronto Soccorso. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev