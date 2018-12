(Agenzia Vista) Napoli, 19 dicembre 2018 Manovra, Camusso: "Pronti a mobilitazione se non tiene conto di proposte Cgil-Cisl- Uil" "Pronti a mobilitazione se non tiene conto di proposte Cgil-Cisl- Uil". Queste le parole di Susanna Camusso segretario della Cgil, a margine dell'iniziativa di Cgil, Cisl e Uil alla Mostra d'Oltremare per chiedere al Governo maggiori tutele per i lavoratori. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev