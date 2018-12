(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2018 Conte riferisce in Senato sulla manovra, Salvini e Di Maio assenti in aula I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, non si sono presentati al Senato dove il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha riferito sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it