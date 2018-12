Manovra Italia, Moscovici: "Regole Ue funzionano se applicate in modo costruttivo"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 dicembre 2018 "Le nostre regole funzionano quando sono applicate in modo costruttivo e non solo con un taglio disciplinare. Questo dialogo è una dimostrazione evidente che le nostre regole di bilancio funzionano e costituiscono un quadro necessario per dialogare ma anche per ristabilire il rigore di bilancio”. Così il commissario Ue per gli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, durante la conferenza stampa al termine della riunione dei Collegi a Bruxelles. _Courtesy ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev