Fico: ''Legge conflitto interessi è priorità''

Manovra, Conte: "Reddito cittadinanza e quota 100 partiranno in tempi previsti", applausi dall'aula

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2018 Manovra, Conte: "Reddito cittadinanza e quota 100 partiranno in tempi previsti", applausi dall'aula "Voglio ribadirlo anche in questa sede, reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno nei tempi previsti". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, intervenuto in Senato per riferire sulla manovra economica. Fonte: Agenzia Vista / ...