Manovra, De Petris: "Il governo non è in grado di dirci quando sara' pronto bilancio"

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2018 Manovra, De Petris (Gruppo Misto), Il governo non e' in grado di dirci quando sara' pronta la manovra "Sono arrivati persino a dire che noi non vogliamo votare. Mancano i contorni chiari della manovra. Il Governo dice che giovedì 20 dicembre il testo della manovra sarà in aula. FInora non sono stati in grado di dirci nulla, nemmeno quando sarà pronta" Così Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto del Senato, a margine della conferenza dei capigruppo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev