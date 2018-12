Dimentica tirare freno, auto in mare nel porto di Bordighera

(Agenzia Vista) Bordighera, 18 dicembre 2018 E' costata molto cara la svista di un automobilista che questo pomeriggio ha parcheggiato l'auto, in porto, a Bordighera, senza tirare il freno a mano. Il veicolo, una Mercedes Classe A, e' finito in mare, tra uno yacht e una barca a vela. Stando a quanto ricostruito, sembra che il conducente, un giovane della zona, avesse appena terminato di litigare con la fidanzata, quando ha deciso di andare in porto per fumarsi una sigaretta e riflettere sull'accaduto. E' sceso dalla vettura e non appena ha iniziato a fumare, ha visto la sua Mercedes indietreggiare e finire in acqua. _Courtesy Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it