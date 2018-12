Bus turistico in fiamme davanti al Colosseo

Montesano in Rugantino: "Dopo 40 anni nun è cambiato gnente"

Roma, 18 dic. (askanews) - Un grande classico della romanità e della storia del teatro: il Sistina rende omaggio alla propria storia con "Rugantino" di Garinei & Giovannini. Interpretato dal mattatore Enrico Montesano, che torna al pubblico dopo 40 anni dallo storico originale. "Che cambia? Niente, a me me pare ieri. So' contento..." dice. E la sua partner: "Rivederlo in scena è come se non fosse ...