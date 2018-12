Di Maio: fiducioso su accordo, non vogliamo procedura infrazione

Milano (askanews) - "La trattativa con l Europa è ancora in corso. Sono fiducioso che si possa arrivare a quell obiettivo (2,04 deficit/pil ndr). La cosa importante è che se ci sarà un accordo sarà per mantenere le promesse di tutto il governo con gli italiani e non un accordo per tradire le promesse". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, a margine di StartupItalia! a Milano....