Terrorismo, ventenne somalo appartenente a gruppo armato arrestato a Bari

Milano, CBM porta in via Dante le immagini di una rinascita

Milano (askanews) - Una storia di ritorno alla vista, di ritorno alla luce, dal Rwanda a una delle vie più famose di Milano. CBM Italia Onlus presenta in via Dante il resoconto fotografico sulla storia di due bambini africani, ciechi per via della cataratta bilaterale. Massimo Maggio direttore "Xavela ha nove anni, Francois sette anni. Siamo andati a prenderli una mattina, in due luoghi diversi e ...