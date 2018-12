No Global Compact, scontri alla manifestazione a Bruxelles, polizia usa idranti per disperdere folla

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 dicembre 2018 No Global Compact, scontri alla manifestazione a Bruxelles, polizia usa idranti per disperdere folla Centinaio di manifestanti anti Global Compact si sono radunati in piazza a Bruxelles per una manifestazione che è sfociata in violenti scontri con la polizia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it