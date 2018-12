Manovra, Tajani: "I signori del Governo hanno dichiarato guerra all'Europa e l'hanno persa"

Governo, Tajani: "Matrimonio contro natura, non supererà le Europee, il panettone è già avariato"

(Agenzia Vista) Napoli, 16 dicembre 2018 Governo, Tajani: "Matrimonio contro natura, non supererà le Europee, il panettone è già avariato" "Matrimonio contro natura, non supererà le Europee, il panettone è già avariato". Queste le parole di Antonio Tajani, Preidente del Parlamento Europeo, intervenuto agli Stati Generali di Forza Italia in svolgimento a Napoli. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista ...